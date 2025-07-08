«Отговаривал одного и второго»: Федор Добронравов не хотел, чтобы его сыновья выбрали профессию актера

Народный артист России Федор Добронравов рассказал, что хотел отговорить сыновей от актерской карьеры. Этим он поделился с НСН.

По словам звезды «Сватов», быть актером — это «очень трудный хлеб», но в отличие от него самого его наследники «более умные, знают языки», и у них есть много того, чего в начале карьеры не было у их отца.

«Я не хотел, чтобы они были артистами, отговаривал и одного, и второго. Но так случилось. Виктор сказал мне: "Бать, ты слесарь-сборщик, сварщик, электрик. У тебя много профессий. Если что случится, ты пойдешь на завод работать. А я другого ничего не умею"», — рассказал Добронравов-старший.

Впрочем, удивляться тому, что оба его сына, Виктор и Иван, пошли по его стопам не стоит. Ведь родители с самого детства таскали их на репетиции в театр.

«Он вырос за кулисами и больше никакого мира не видел. И Ванька также. Они видели только, как живут артисты. А были периоды, когда у меня было одно яблоко (часть на сегодня, часть на завтра), ни денег, ни квартиры, ничего. Я только репетировал, а жена вынесла весь этот груз и воспитание детей на своих плечах», — вспоминает актер.

Однако сегодня Федор Викторович гордится сыновьями, а их труд в театре и кино народный артист называет титаническим.

«Я горжусь, что у меня два таких прекрасных сына, и я рад, потому что они счастливы. Если бы они были несчастливы, я бы себе никогда не простил, что мне не удалось уговорить их туда не идти. Но они сами это выбрали», — добавил актер.

В начале июля состоялась премьера российского фэнтези-сериала «Этерна», в котором играют Виктор и Иван Добронравовы. Кроме того, актерскую карьеру начала и внучка Федора Викторовича, дочь его старшего сына, Варвара.

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