Актер Федор Добронравов высказался о романтике в отношениях с женой. Об этом сообщает Пятый канал.

Уже более 40 лет актер Федор Добронравов женат на Ирине Добронравовой. В браке у них родилось двое сыновей. Актер ответил на вопросы журналистов о том, удалось ли спустя столько лет вместе сохранить романтику в отношениях.

«Стараюсь, стараюсь», — заявил он.

Однако на смелые поступки ради любимой Добронравов уже не идет. Так, актера спросили, готов ли он влезать в дом через окно.

«Ну, в окно в силу возраста уже вряд ли. Хотя бы в дверь заползти…» — посмеялся он.

Напомним, Федору Добронравову 63 года. В марте 2018 года актер перенес инсульт и проведенную в связи с этим операцию, позже он проходил реабилитацию.

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