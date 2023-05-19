«Отфотошопил бабушку»: Максим Галкин* показал архивный снимок с Пугачевой из замка в Грязи

Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) и Алла Пугачева уже давно не проживают в России. Год назад супруги перебрались в Израиль и оборвали все связи с нашей страной. Теперь об их прежней жизни напоминают лишь архивные снимки, которые юморист нередко показывает в личном блоге. На этот раз мужчина вновь сделал публикацию и спровоцировал разговоры в Сети.

На снимке юморист и певица запечатлены в замке в Грязи и выглядят счастливо. Многие подписчики подумали, что таким способом избранник Пугачевой выразил тоску по родному дому.

«Как ни крути, а тоска по родному дому и по роскошной жизни гложет. Жизнь в Израиле не бедная, а сытая, но все-таки это — не дом», — высказались пользователи Сети.

Кроме того, прокомментировали фолловеры и внешний вид исполнительницы хита «Арлекино». 74-летнюю Пугачеву часто обвиняют в чрезмерном употреблении фотошопа, на этот раз без подобных высказываний вновь не обошлось: подписчиков удивило, что артистка выглядит слишком молодо для своих лет.