«Разговоры возникли не на пустом месте»: раскрыта тайна приезда 74-летней Пугачевой в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад она перебралась в Израиль и оборвала все связи с нашей страной. Однако недавно произошло событие, заставившее артистку изменить свои планы и вернуться в Россию. Речь идет о похоронах Валентина Юдашкина. Модельер и певица были близкими друзьями, вот почему она не могла не проводить его в последний путь. Несмотря на это, многие убеждены, что исполнительница хита «Арлекино» приехала в РФ по другому поводу. О возникшей ситуации высказался Роман Худяков.

На днях супруг Аллы Борисовны подал иск на Минюст и потребовал снять с него статус иноагента. На фоне этого события приезд Пугачевой в Москву кажется еще более загадочным, по мнению Романа. Вот почему он убежден: в России певица пыталась решить имеющиеся проблемы.

«Приезд таинственным образом совпал с подачей этих заявлений. Разговоры, что она приезжала договориться через "своих" людей, не на пустом месте возникли», — цитирует Teleprogramma.pro мужчину.

Кроме того, Роман убежден: Пугачева была крайне удивлена, когда осознала, что «страна может жить прекрасно и без нее».

«Люди плевать на нее хотели, хотя и сильно рассержены», — резюмировал Худяков.

Ранее Вадим Манукян высказался о переезде 74-летней Пугачевой и объяснил его обидой на ТВ. Полное высказывание мужчины читайте здесь.