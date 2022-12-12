Николаев и Орбакайте оказались невиновны в появлении на российском канале в желто-синих костюмах

Исполнители Игорь Николаев и Кристина Орбакайте появились в шоу «Дуэты» на федеральном канале в нарядах, которые по цвету напоминали флаг Украины. За это возмущенные зрители предложили выслать артистов из страны, но, скорее всего, гнев напрасен и музыканты ни в чем не виноваты.

В этой программе артисты не знают, с кем будут выступать. Орбакайте, выбравшая желтый наряд, не подозревала, что пару ей составит Николаев, надевший в тот день темно-синий костюм.

Журналисты полагают, что никакого политического подтекста за выступлением не было – имела место чистая случайность.

Ранее Орбайкате запечатлели в компании звезд, критикующих Россию.