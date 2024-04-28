«Отъехавшая кукушка»: Татьяне Брухуновой пришлось оправдываться перед хейтерами

Татьяна Брухунова ответила в соцсетях подписчикам, которые заявили, что она бездельничает.

Жена Евгения Петросяна часто рассказывает в своем блоге о походах по театрам и ресторанам. Некоторые подписчики Брухуновой считают, что у женщины слишком много свободного времени и она практически не работает.

Впрочем, супруга юмориста поспешила опровергнуть это — она заявила, что не успевает на запланированные встречи и регулярно ходит на работу.

«Говорить о том, что у меня уже отъехавшая кукушка, не приходится. Те, добрые, в кавычках, хейтеры, которые говорят, что я ничего не делаю, только хожу по театрам и ем пирожные, чуваки, вы так сильно ошибаетесь, что даже не представляете насколько. Помимо двоих детей, заботу о которых никто с меня не снимал, у меня еще работа», — рассказала она.

Брухунова добавила, что контент, которым она делится в соцсетях, составляет лишь 1% от ее жизни.

Ранее мы писали о том, что 78-летний юморист Евгений Петросян пожаловался на атаку телефонных мошенников.