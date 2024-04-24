«Обдирают по телефону»: Евгений Петросян столкнулся с мошенниками

Юморист Евгений Петросян пожаловался на атаку телефонных мошенников. Он вовремя смог сообразить, что его пытаются «развести», поэтому не потерял деньги. Но артист предупредил, чтобы все пожилые люди были внимательны к таким звонкам, ведь не всегда все заканчивается хорошо.

В личном блоге Петросян признался, что с ним связался сотрудник операторской компании и сообщил, что у него якобы заканчивается абонентский договор. По словам комика, он сразу заподозрил неладное, но решил подыграть. Также он уточнил, что рядом с ним находился человек, который давал ему дельные советы по поводу того, как отвечать мошеннику. Возможно, Евгений Ваганович имел в виду супругу Татьяну Брухунову.

Петросян подчеркнул, что отказывал на все просьбы злоумышленника, не высылал никакие коды. Это помогло ему остаться с деньгами. Однако, по мнению юмориста, многие пожилые люди ведутся и доверяют собеседникам.

«И очень жаль, что их обдирают по телефону. Раньше слово развод означало расторжение брака, теперь совсем другое значение имеет это слово», - отметил Петросян.

Ранее жена Евгения Петросяна объяснила, почему ее называют «матерью-кукушкой».