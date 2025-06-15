«Мы дождемся, когда ты к нам придешь»: родные Фриске публично обратились к внуку Платону

Семья покойной Жанны Фриске в десятую годовщину смерти певицы публично обратилась к ее единственному сыну Платону, с которым не могут общаться из-за его отца, телеведущего Дмитрия Шепелева.

В программе «Секрет на миллион» на НТВ отец Жанны Владимир Фриске сообщил, что после смерти певицы они видели внука Платона всего пару раз и уже десять лет наблюдают за его жизнью в соцсетях.

Сестра покойной артистки Наталья также сообщила, что всех родственников Жанны телеведущий давно заблокировал, поэтому она имеет тайную страницу в соцсети, чтобы следить за блогом Шепелева.

«Мы заблокированы все. Были и остаемся, также, как и Ольга Орлова», - отметила Наталья.

Раньше родные певицы пытались встретиться с мальчиком, но сейчас оставили все попытки. Шепелев даже прописал Платона в Белоруссии, чтобы препятствовать его общению с семьей Фриске.

Владимир Фриске в эфире программы обратился к внуку и призвал его самому выйти на связь.

«Милый Платон, я хочу, чтобы ты вырос большим, умным, здоровым, независимым, и чтобы ты помнил, что есть люди, то есть я, бабушка, тетя, твоя маленькая сестричка, которые ждут тебя вот уже на протяжении десяти лет. Мы дождемся, когда ты к нам придешь. Будем ждать тебя до конца своей жизни», - заявил отец Жанны.

Напомним, 7 апреля 2013 года у Фриске и Шепелева в Майами родился сын Платон. Певица умерла 15 июня 2015 года после двухлетней борьбы с опухолью мозга – глиобластомой.

Ранее Владимир Фриске рассказал о том, как начался рецидив болезни у Жанны. Опухоль стремительно развивалась, и певица в последние месяцы уже плохо соображала, где находится.