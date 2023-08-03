Копия мамы: в Сети появилось новое видео с подросшим сыном покойной Жанны Фриске

Сын покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева опубликовал в Сети новое видео, в котором похвастался своими успехами игры на гитаре. Платон не так часто появляется в личном блоге, поэтому ролик произвел фурор среди поклонников. Многие не смогли не отметить, что с каждым годом мальчик все больше становится похож на свою мать.

Экс-солистка «Блестящих» скончалась в 2015 году, когда ее ребенок был еще совсем маленьким. После смерти родительницы он остался жить вместе с отцом, который полностью изолировал его от остальных родственников по маминой линии. Сейчас Платону уже 10 лет, и он, хоть и не имеет практически никаких воспоминаний о Фриске, идет по ее стопам. Школьник тянется к музыке, но не к тому направлению, в котором выступала Жанна.

На данный момент наследнику певицы нравится рок. Он не просто увлекается им, но и пробует себя в этом жанре. Так, недавно он показал фанатам, как уже мастерски играет на инструменте. Напомним, что, кроме музыки, Платону также нравится кататься на скейтборде, поэтому пока его отец не говорит о том, что сын хочет связать всю свою жизнь со сценой.

Ранее отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев уничтожает наследство певицы. К слову, Владимир до сих пор не может наладить общение с внуком. Также не могут связываться с Платоном и крестная Ольга Орлова, и тетя Наталья Фриске. По их мнению, телеведущий специально настраивает мальчика против семьи.