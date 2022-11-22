Отец Жанны Фриске рассказал, что часто видит покойную дочь: «Приходит в детском возрасте»

Недавно близкий друг Жанны Фриске Влад Лисовец заявил о потусторонней связи с певицей. Он рассказал, что он постоянно чувствует присутствие подруги.

Однако отец покойной не склонен верить в подобное мистическое общение с призраками. Владимир Борисович поделился, что не осуждает стилиста, так как Жанна действительно очень хорошо относилась к нему. Возможно, он действительно общается с Фриске, но отцу певицы такого счастья испытать не довелось. Мужчина рассказал, что дочь хоть и не является к нему наяву, но зато он часто видит ее во снах.

Владимир Борисович признался, что Жанна Фриске раньше снилась ему всегда взрослой, а после смерти стала приходить ребенком. Однажды он видел сон, в котором дочь выступала в летнем амфитеатре. Девочка пела, но музыки не было слышно. И тогда отец пошел разбираться: перепрыгнул через забор, повернул колонки в зрительный зал. А решив проблему, крикнул дочери, что он все наладил.

Отец артистки поделился, что до сих пор до конца не оправился после смерти Фриске, хотя прошло уже 7 лет. По словам мужчины, время совсем не лечит, и он до сих пор не может приходить в квартиру Жанны. Но апартаменты продавать Владимир Борисович не намерен. Он ждет, когда подрастет сын дочери Платон, ведь именно он будет решать, что с ними делать.

Ранее близкий друг Жанны Фриске озвучил новую неожиданную версию смерти артистки.