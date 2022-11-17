Близкий друг Жанны Фриске озвучил неожиданную версию смерти певицы

Стилист Влад Лисовец 20 лет дружил с певицей Жанной Фриске, которой не стало в 2015 году. Звезда говорит, что сих пор тяжело переживает смерть близкого человека. В беседе с «МК» он впервые назвал неожиданную причину кончины звезды.

Знаменитость рассказал, что не видит Жанну во сне, но чувствует ее присутствие. Он верит, что она была рядом с ним в день рождения и во время праздника их общей подруги.

«В какой-то момент я ни о чем не думал, а потом начал ее ощущать. Я подумал, что она будто хочет мне что-то передать», – вспоминает Влад.

Стилист доверился своим ощущениям и обратился к их общей знакомой. Он передал ей привет от певицы, и они вместе расплакались. Спустя столько лет мужчина считает, что смерть Фриске неслучайна.

«Я считаю, что в каждое время, в каждой стране должен произойти подобный случай, чтобы люди задумались чуть-чуть. Все настолько ее боготворили при жизни! Зависти много было в ее сторону. И людям показали, что жизнь все-таки одинаковая для всех. Нам показали свыше, что нужно жить сегодня, здесь, сейчас, не думать о будущем и получать удовольствие», – поделился мыслями звезда.

Лисовец отметил, что болезнь может забрать любого человека. Но на примере этой трагедии он увидел, сколько доброты было в сторону исполнительницы. Люди говорили множество хороших слов о Жанне. Мужчина сравнил ее с принцессой Дианой – королевой людских сердец.

«Она и Жанна – это те женщины, о которых говорили только хорошее. И их уход заставил нас задуматься», – уверен стилист.

После смерти певицы вокруг ее семьи было много слухов. Некоторые сомневались, что у Дмитрия Шепелева были серьезные чувства к артистке. Влад верит, что Жанна очень любила телеведущего, а он – ее.

«Она бы никогда не была с ним, если бы его не любила. Она жила исключительно чувствами. И он ее любил, это было видно», – считает Лисовец.

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