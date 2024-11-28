Отец Жанны Фриске отказался от просмотра сериала с участием внука. Об этом сообщает Kp.ru.

9 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Плакса». В одном из эпизодов должен появиться сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон. Сообщается, что в кадре мальчик появится вместе со своим отцом.

Журналисты связались с дедушкой 11-летнего Платона, отцом Жанны Фриске. Владимир Борисович заявил, что не планирует смотреть сериал.

«Я знал про этот проект еще летом. Мне присылали фото. Но все, что связано с Шепелевым, мне не интересно. Поэтому я смотреть не буду», — рассказал он.

Напомним, после смерти Жанны Фриске отношения родителей певицы с Дмитрием Шепелевым испортились. Владимир Борисович обвинял телеведущего в краже денег со счетов дочери и заявлял, что ему не дают видеться с внуком.

Ранее мы писали о том, что отец Жанны Фриске раскрыл, почему Шепелева выгнали с телевидения.