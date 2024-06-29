«Курдюк, набитый жиром»: отец Жанны Фриске о том, как Дмитрий Шепелев называл тяжелобольную певицу

Певица Наталья Фриске рассказала, что старается поддерживать родителей на протяжении девяти лет после смерти старшей сестры Жанны Фриске. Исполнительница хита «А на море белый песок» ушла из жизни в 40 лет после двух лет борьбы с агрессивной опухолью мозга – глиобластомой.

«Вы не понимаете, как эти девять лет тяжело было именно поддерживать родителей. Потому что отец сломался полностью. Мама, еще как-то держалась. Она только года через три дала себе слабину и начала плакать. Потому что три года она не плакала вообще. А папа сломался очень сильно. И в целом они сдали», — поделилась Наталья в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Она призналась, что за это время успела развестись с мужем, снова влюбиться и родить ребенка. При этом артистке приходилось разрываться между своей жизнью и родителями.

В свою очередь, отец Жанны Владимир Фриске заявил, что корит себя за то, что доверился гражданскому мужу дочери Дмитрию Шепелеву.

«Если бы мы не доверились этому человеку, она, может быть, еще хотя бы полгода, но прожила бы», — выразил уверенность мужчина.

Он считает, что сам должен был заниматься лечением Жанны, так как Шепелев использовал его дочь в личных интересах и с целью заработка.

«Какая может быть любовь, когда человек обзывает ее, говорит: «Ты никому не нужна, ты как курдюк, набитый жиром. Какая может быть любовь, когда она больная? Это я, жалко, не знал, потом узнал, что он ее толкнул на кровать со словами: «Кому ты будешь нужна?» Вот это, какая может быть любовь?» — задался вопросом убитый горем отец.

Напомним, в 2013 году Жанна Фриске впервые стала мамой — у певицы и телеведущего Дмитрия Шепелева родился сын Платон. Спустя какое-то время после рождения ребенка артистка стала жаловаться на головную боль и сильную слабость. Проведенное обследование подтвердило глиобластому.

Ранее Наталья Фриске рассказала о первых симптомах опухоли мозга, которые заметила у сестры. По ее словам, Жанна стала жаловаться на сильные головные боли. Постоянно закрывалась в комнате, опускала все жалюзи и долго спала.