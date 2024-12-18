НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 декабря 2024, 19:44
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Отец Яниса Тиммы сообщил, что собрана необходимая на похороны и транспортировку тела сумма

Отец Яниса Тиммы сообщил, что собрана необходимая на похороны сумма 45 тыс. евро.
Отец Яниса Тиммы сообщил, что собрана необходимая на похороны и транспортировку тела сумма

© Starface.ru

Сумма, необходимая на транспортировку тела баскетболиста Яниса Тиммы в Ригу и его похороны, собрана. Об этом заявил отец спортсмена Райтис Тимма.

Подробности приводит Super.ru.

Райтис сообщил, что нужно было 45 тыс. евро. Эта сумма у семьи есть.

При этом с бывшей невесткой отец Тиммы не связывался – он не общается с певицей Анной Седоковой. Мужчина считает, что ему лучше этого не делать.

«А то кто-то погибнет», - высказался он.

Известно, что Седокова связывалась насчет похорон с сестрой Тиммы.

Ранее родственница поблагодарила обеих бывших жен баскетболиста за предложение о помощи.

Напомним, Тимму собираются похоронить в Риге. При этом российские болельщики настаивают, чтобы местом захоронения стало московское кладбище.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Янис Тимма
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