Опубликовано 18 декабря 2024, 19:441 мин.
Отец Яниса Тиммы сообщил, что собрана необходимая на похороны и транспортировку тела сумма
Отец Яниса Тиммы сообщил, что собрана необходимая на похороны сумма 45 тыс. евро.
© Starface.ru
Сумма, необходимая на транспортировку тела баскетболиста Яниса Тиммы в Ригу и его похороны, собрана. Об этом заявил отец спортсмена Райтис Тимма.
Подробности приводит Super.ru.
Райтис сообщил, что нужно было 45 тыс. евро. Эта сумма у семьи есть.
При этом с бывшей невесткой отец Тиммы не связывался – он не общается с певицей Анной Седоковой. Мужчина считает, что ему лучше этого не делать.
«А то кто-то погибнет», - высказался он.
Известно, что Седокова связывалась насчет похорон с сестрой Тиммы.
Ранее родственница поблагодарила обеих бывших жен баскетболиста за предложение о помощи.
Напомним, Тимму собираются похоронить в Риге. При этом российские болельщики настаивают, чтобы местом захоронения стало московское кладбище.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева