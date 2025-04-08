«Это наводит на мысли»: отец Яниса Тиммы заявил, что Анна Седокова обманом забрала телефон экс-мужа

Отец Яниса Тиммы обвинил Анну Седокову, которую винит в смерти сына, в краже телефона баскетболиста. В беседе с NEWS.ru Райтис Тимма заявил, что певица пытается скрыть какую-то информацию от следствия и родных спортсмена.

Райтис Тимма уверен, что экс-солистка группы «ВИА Гра» после смерти экс-супруга обманом присвоила телефон покойного, представив его своим. По мнению отца баскетболиста, Анна Седокова желает что-то скрыть от его семьи и следователей.

«Я был удивлен, когда увидел опись вещей и документов, переданных Анне после смерти Яниса. В этом списке оказался и телефон с номером сына, с которого он в основном общался с семьей, друзьями. Анна назвала этот телефон своим и забрала. Это удивительно и наводит на мысли, что в телефоне было что-то, что Седокова хочет скрыть», — заявил Райтис Тимма.

Собеседник издания возмутился тем, что российские следователи отдали артистке телефон, принадлежавший другому человеку. Райтис Тимма отметил, что расследование обстоятельств гибели сына все еще продолжается, и результаты будут объявлены после его завершения.

«В Латвии следствие идет интенсивно, следователи опрашивают членов семьи Яниса, его друзей и других лиц, с которыми он общался. Поскольку соблюдается тайна следствия, то комментарии по результатам расследования нам не дают. Это все, что могу сказать», — подчеркнул отец Яниса Тиммы.

Напомним, спортсмен ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Многие считают, что к смерти Яниса Тиммы причастна Анна Седокова, с которой он развелся незадолго до случившегося. Отец баскетболиста уверен, что именно певица разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова впервые ответила на обвинения семьи Яниса Тиммы: «На каждое слово я могу сделать действие».