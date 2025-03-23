Отец Яниса Тиммы публично обвинил Анну Седокову в постоянных изменах его сыну

Отец Янисы Тиммы выступил с новым громким заявлением в адрес Анны Седоковой, которую винит в смерти сына. В интервью для МУЗ-ТВ, которое появилось на YouTube-канале «Русские Знаменитости», Райтис Тимма обвинил певицу в равнодушии к баскетболисту и постоянных изменах мужу.

По словам Райтиса Тиммы, артистка не испытывала к его сыну глубоких чувств и изменяла Янису. Отец спортсмена не стал скрывать, что тот знал о предательстве жены, но не верил, что можно быть «такой свиньей».

«Янис ее любил и думал — если любишь, ты не можешь быть такой свиньей. И это его грызло, рвало сердце, конечно, он был злой. И я бы не радовался, если бы был на его месте. Кто радовался бы? Вы можете хоть одного человека назвать, кто был бы рад, если бы его жена изменяла?» — заявил Райтис Тимма.

Более того, мужчина засомневался в том, что после трагедии Анна Седокова попала в больницу с нервным срывом.

«Стоит взять справку из психиатрической клиники, чтобы понять, излечилась она полностью или нет», — отметил отец Яниса Тиммы.

Напомним, баскетболист ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти Яниса Тиммы в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга. Отец спортсмена уверен, что именно она разрушила его жизнь. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере его сына, а затем заставила отречься от семьи.

Ранее мы писали о том, что отец Яниса Тиммы не верит Анне Седоковой, якобы похудевшей из-за стресса. По мнению Райтиса Тиммы, певица обеспокоена лишь своей карьерой и внешностью и ее уже не волнует ситуация с бывшим мужем.