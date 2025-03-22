Отец Яниса Тиммы не верит, что Анна Седокова сбросила вес из-за стресса

Отец Яниса Тиммы продолжает ругаться с Анной Седоковой. Мужчина заявил, что не верит в слезные высказывания певицы и в то, что она могла похудеть из-за стресса. Он дал интервью-Муз ТВ ,которое появилось на YouTube.

Подписчики артистки заметили, что она сбросила вес. Некоторые связывают это с потрясением, которое пережила Анна из-за смерти Тиммы. Однако отец баскетболиста не верит в это. По его словам, в изменениях Седоковой нет ничего, что связано с Янисом. Она увлечена только своей карьерой.

«Ей же надо было худеть, если она хочет быть такой красивой певицей. Я тоже похудел, но я как бы даже рад, что похудел, но мог бы, конечно, худеть по-другому, не потому, что я сейчас вот каждый день нервничаю и плачу», — заявил отец спортсмена.

Ранее сообщалось, что Седокова показала отрывки из новой песни, посвященной Янису Тимме. Она назвала композицию «Ешь. Люби. Молись».