Отец Яниса Тиммы объяснил главную цель иска против певицы Анны Седоковой

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подтвердил подачу иска против экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой. По словам Райтиса Тиммы, деньги для него не важны.

«Заявление подано. Седокова с нами не связывается и никогда этого не делала уже с 2021 года», - сказал он в беседе с aif.ru.

Убитый горем отец подчеркнул, что главная цель - привлечь артистку к уголовной ответственности по статье «доведение до самоубийства». О деньгах семья покойного баскетболиста не думала. Всеми вопросами занимается адвокат Маргарита Гаврилова.

«Сколько? Я не вникал. Для меня это не столь важно», - сказал собеседник издания.

Ранее адвокат семьи Тиммы сообщала, что в правоохранительные органы Латвии и России были поданы заявления с целью привлечь Седокову к уголовной ответственности. Кроме того, она сообщила, что пара составила брачный договор на крайне невыгодных условиях для спортсмена.

«Зачитаю вам просто один его пункт: «Всё имущество, изъятое из гражданского оборота, в том числе недвижимое, приобретённое до брака, в браке и после него, принадлежит Седоковой», — приводит Telegram-канал RT слова Гавриловой.

Напомним, 32-летний Янис Тимма совершил суицид в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года.

Ранее Маргарита Гаврилова раскрыла, что спортсмен женился на Седоковой, так как считал ее беременной. По словам юриста, он был счастлив, поэтому позвал возлюбленную замуж, но потом она сообщила ему о выкидыше.