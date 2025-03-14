Отец Яниса Тиммы назвал Анну Седокову «неполноценной тварью»

Семья погибшего в декабре прошлого года баскетболиста Яниса Тиммы негативно реагирует на любые заявления его экс-жены Анны Седоковой. На этот раз отец спортсмена Райтис гневно прокомментировал заявление экс-солистки «ВИА Гра» на тему первого интервью.

В Сети появилась информация, что Седокова назначила цену за первое интервью после смерти Яниса Тиммы. Звезда якобы согласилась все рассказать за 10 млн рублей. Но позже певица вышла на связь и заявила, что на самом деле ей предложили такую сумму организаторы встрече. При этом артистка отказалась от общения с журналистами.

Райтис, узнав о цене за интервью, связанном со смертью его сына, вышел из себя. Мужчина даже перешел на русскую речь, хотя обычно общается по-латышски.

«Бред неполноценной твари», — заявил Тимма-старший.

Чтобы все поняли, о ком идет речь, Райтис даже отметил в истории аккаунт бывшей невестки.

Ранее друг спортсмена Гатис Лининьш возмутился поведением Анны Седоковой после самоубийства экс-супруга. Он отметил, что звезда продолжает жить, как ни в чем не бывало.