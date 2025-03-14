«Даже не явилась на опознание тела»: друг Яниса Тиммы возмущен поведением Седоковой после смерти спортсмена

Певица Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы продолжает жить так, будто ничего не случилось, заявил друг баскетболиста. Он возмущен тем, что исполнительница делает акцент в этой истории на себе, а не на покойном партнере.

Гатис Лининьш, друг спортсмена, недоумевает, почему артистка так и не выразила хоть малейшее сочувствие родителям Яниса. Кроме того, он не может понять, почему Анна не отвечает на волнующие всех вопросы, которые напрямую касаются гибели Тиммы, передает StarHit.

«Что уже говорить о том, что Анна не то чтобы помочь с оплатой похорон, она даже не явилась на опознание тела Яниса»? — заявил Гатис.

Действительно, пока Седокова не горит желанием что-либо рассказывать о случившемся. Артиста даже отказалась от интервью, за которое, по ее словам, предлагали 10 миллионов рублей.