«Отец вообще не нужен»: Стас Пьеха рассказал, участвует ли он в жизни сына

Стас Пьеха признался, что почти не принимает участия в жизни 11-летнего сына. Об этом стало известно в эфире шоу «Ваша Наташа».

Наталья Горчакова с сыном от Пьехи проживает в Санкт-Петербурге, а сам певец — в Москве. По словам Стаса, он является для Петра человеком, который присутствует в его жизни лишь изредка. Артист убежден, что для ребенка отец не так важен. По его мнению, он может финансово участвовать в судьбе наследника, но не более.

«Все, что я могу — это слушать, я и делаю, стараюсь интересоваться. Это, наверное, тот максимум, который я сегодня могу делать: участвовать финансово, быть кризисным папой, быть человеком, который периодически появляется. Мне стыдно об этом говорить, в моей семейной системе отец вообще не нужен», — заявил певец.

Собеседница артиста поинтересовалась, как бы он отреагировал, если бы сын захотел с ним жить. Пьеха признался, что ему было бы трудно впустить кого-то «во все свое». При этом певец заявил, что боится одинокой старости.

«Я представить не могу, что я кого-то впущу во все свое. Но при этом я понимаю, что надо впустить, потому что зрелость впереди, а потом старость, я бы не хотел один жить в старости совсем», — резюмировал он.

Ранее певец Стас Пьеха рассказал о симпатии к девушкам с натуральным цветом волос. Подробности читайте в этой новости.