«Мне нравится натуральный цвет волос»: Стас Пьеха назвал свой идеал девушки

Певец Стас Пьеха признался, что после развода с женой не состоит в романтических отношениях. Исполнитель хита «Она не твоя» заявил, что одним из главных критериев при выборе спутницы жизни для него является натуральность.

«Она должна так на меня смотреть, чтобы я понял, что действительно ей интересен. Мне нравится натуральный цвет волос, естественность, когда нет чрезмерного увлечения косметологией. На мой взгляд, человек себя не принимает, когда позволяет много вмешательств во внешность, а значит — и меня может не принять», - рассказал Стас в интервью Газете.Ru.

Кроме того, идеальная девушка Пьехи должна создавать баланс с ним и быть творческой натурой.

«Желательно, чтобы был общий культурный код — ценности, вкусы, взгляды, знания. Чтобы было, о чем помолчать», — добавил Стас.

При этом любительниц выпить музыкант сразу же отвергает. Еще одним «красным флагом» Пьеха назвал нервозность и попытки переложить на него ответственность за свои переживания.

«Я с этим просто не справлюсь — и все пойдет не в то русло», - пояснил 45-летний артист.

Напомним, Стас Пьеха развелся с супругой Натальей Горчаковой в 2015 году, через год после рождения сына.

Ранее Стас Пьеха заявил, что готов делать дорогие подарки избраннице не ранее чем через год после начала серьезных отношений. При этом он подчеркнул, что все зависит от уровня близости. У тех, с кем он встречался пять раз за год, шансов на Cartier и трехкомнатную квартиру в центре Москвы нет.