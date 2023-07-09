Отец Влада Топалова высказался о ставшем наркоманом сыне
Отец Влада Топалова рассказал, почему певец начал употреблять запрещенные вещества.
Отец Влада Топалова признался, что певец употреблял запрещенные вещества на пике своей карьеры.
Оказалось, что когда у российской поп-группы «Smash!!» случился успех, вокалисты были не готовы. Михаил Генрихович всячески помогал, руководил процессами, но держал Влада под давлением.
Однако у Влада началась взрослая жизнь, его интересовали ночные клубы и друзья-мажоры. При этом начались проблемы с запрещенными веществами.
Топалов-старший вспомнил, что считал себя виноватым. В советскую эпоху все было совсем по-другому, и он хотел дать сыну как можно больше роскоши. Но Влада перетянули на другую сторону, отношения с отцом ухудшились, и даже несколько лет они не общались.
«Вернуться к трезвой жизни было его решением», — рассказал Топалов-старший.
Влад начал посещать встречи в спецклинике. Отношения с отцом певец возобновил, когда полностью очистился.
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