Отец Влада Топалова высказался о ставшем наркоманом сыне

Отец Влада Топалова признался, что певец употреблял запрещенные вещества на пике своей карьеры.

Оказалось, что когда у российской поп-группы «Smash!!» случился успех, вокалисты были не готовы. Михаил Генрихович всячески помогал, руководил процессами, но держал Влада под давлением.

Однако у Влада началась взрослая жизнь, его интересовали ночные клубы и друзья-мажоры. При этом начались проблемы с запрещенными веществами.

Топалов-старший вспомнил, что считал себя виноватым. В советскую эпоху все было совсем по-другому, и он хотел дать сыну как можно больше роскоши. Но Влада перетянули на другую сторону, отношения с отцом ухудшились, и даже несколько лет они не общались.

«Вернуться к трезвой жизни было его решением», — рассказал Топалов-старший.

Влад начал посещать встречи в спецклинике. Отношения с отцом певец возобновил, когда полностью очистился.

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