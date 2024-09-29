Отец получил от государства: Максим Галкин* не смог продать доставшуюся в наследство квартиру в Москве

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) передумал продавать квартиру на Новочеремушкинской улице в Москве, которая досталась ему в наследство от родителей в 2005 году.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, квартира площадью 103 квадратных метра, в которой когда-то гостила 75-летняя жена юмориста Алла Пугачева, была выставлена на продажу за 50 миллионов рублей. Однако покупатели так и не нашлись.

После отъезда из России Галкин* сдавал «трешку» в аренду, однако уже несколько месяцев квартира пустует. Отмечается, что юморист все еще в ней прописан.

По данным Shot, отец Галкина* получил трехкомнатную квартиру в Москве от государства, так как был военным и возглавлял Автобронетанковое управление Министерства обороны РФ.

Ранее сообщалось, что Галкин* во время работы на свадьбе украинского миллионера получил предложение стать ведущим детской программы в Киеве. Работе шоумен обрадовался, однако переезжать на Украину ради съемок проекта отказался.

*Признан иностранным агентом на территории России