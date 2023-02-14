«Отец подсел на наркотики и выпивку»: дочь ставшего инвалидом Казакова выступила с обвинениями

Недавно звезда «Папиных дочек» Михаил Казаков дал скандальное интервью, в котором рассказал, что от него ушла супруга из-за того, что он стал инвалидом. Он заявил, что Елена не захотела жить вместе с недееспособным человеком, забрала детей и начала новую жизнь. Спустя несколько дней на связь вышла 14-летняя дочь актера. Она смогла больше терпеть клевету отца и выступила с серьезными обвинениями против него.

По словам подростка, на протяжении 10-ти лет вся семья страдала от тирании Казакова. Он постоянно угрожал им, не мог справиться с агрессией, еще и находился постоянно под наркотическим опьянением. Виктория призналась, что ее отец действительно упал с 12-метровой высоты, потому что оступился с крыши, но при этом он молчит, что в тот момент был нетрезвым.

Девушка попыталась защитить свою маму от обвинений Михаила. Она сказала, что Елена всегда была рядом с ним, ухаживала, забирала от друзей-алкоголиков и тащила на себе, несмотря на проблемы со спиной. Они пытались наладить отношений, ходили к семейному психологу, но ничего не помогало. Казаков заявлял, что наркотики помогают ему заглушить боль в ноге, по, по утверждению его дочери, он принимал еще задолго до трагедии.

«Отец подсел на наркотики и выпивку. Мама все 10 лет старалась сберечь брак. Прощала ему все, даже тайную переписку с другими женщинами. Но летом 2021 года у папы окончательно снесло голову. Он подсел на вещества, ловил «белок». То искал каких-то людей в шкафах, то бегал с дрелью по всему дому и сверлил стены с криками: «Где пятый этаж?!» Но проблема в том, что у нас дом четырехэтажный», - рассказывала Виктория изданию KP.RU.

Вся семья сильно боялась отца. Дочь не могла уснуть по ночам, думая о том, что Михаил может войти к ней в комнату и убить во сне. В какой-то момент Елена поняла, что должна защитить и себя, и детей, поэтому приняла решение об уходе. Виктория призналась, что в те моменты отец звонил ей и угрожал, что, если они не вернутся, он убьет и расчленит дедушку, у которого они жили в первое время.

Сейчас Виктория не общается с папой, тем более, что из недавнего интервью она узнала, что приходится ему не родной дочерью. Она не хочет его больше знать и не понимает, как ее брат Мирослав может продолжать поддерживать хорошие отношения с Михаилом. Подросток поделилась, что больше не боится всех угроз звезды «Папиных дочек», так как у ее мамы есть новый молодой человек, который точно сможет их защитить.

Ранее Михаил Казаков рассказал, что после ухода жены у него появилась новая возлюбленная.