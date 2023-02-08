«Научишься ходить, так и звони»: упавшего с 5 этажа Полежайкина из «Папиных дочек» бросила жена

Михаил Казаков получил огромную популярность после роли в сериале «Папины дочки», в котором он воплотил образ Ильи Полежайкина. Начинал свою карьеру актер при этом еще в «Ералаше», хотя сам признавался, что никогда о сцене не мечтал. Пару лет назад с артистом произошло большое несчастье – он упал с пятого этажа и чудом выжил. Сейчас он проходит сложную реабилитацию, с которой справляется практически один, так как в самое тяжелое время от него ушла жена.

С Леной Казаковой Михаил познакомился еще в 2003 году. В браке у них родился сын Мирослав. Но сейчас актер сомневается, что эта семья строилась на любви и взаимопонимании, так как стоило ему стать инвалидом, как супруга отвернулась от него. Казаков рассказал, что у нее уже есть новый мужчина, а для него она «умерла».

«Сказала: мол, как научишься ходить, так и звони. Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Я год переживал. Сейчас шрамик на сердце зажил, будет легче. Человек, который так может поступить, для меня умер. У меня было ощущение, что ее вообще подменили. Или не любила, или это был брак по расчету», - поделился актер в интервью изданию KP.RU.

После предательства жены Михаилу удалось оправиться. В большей степени помогла новая возлюбленная. О ней артист пока много рассказывать не хочет, но ходят слухи, что его избранница чемпионка мира.

С сыном Казаков продолжает поддерживать хорошие отношения. Мирослав приезжает к отцу и помогает, чем может. Актер за это ему сильно благодарен. Также он отметил, что не справился бы без поддержки друзей и коллег. Сейчас Михаил уже постепенно идет на поправку, но, чтобы полностью восстановиться, потребуется как минимум 15 лет. Он по-прежнему живет с аппаратом Илизарова, но его обещают снять уже через два месяца. А пока артисту приходится постоянно ухаживать за ним, протирать спиртом, что не так уж и просто, так как в некоторых местах на ноге у него нет кожи, и ему приходится видеть и трогать голые мышцы.

Ранее появилась информация о съемках нового сезона «Папиных дочек». О процессе работы над сериалом рассказала актриса Нонна Гришаева.