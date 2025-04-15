Отец певца Шарлота* остался доволен тем, что суд не ужесточил приговор сыну

Суд в Нижегородской области оставил без изменений приговор, вынесенный по делу певца Эдуарда Шарлота* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Отец молодого музыканта прокомментировал решение инстанции в беседе с журналистами aif.ru.

Прокуратура настаивала, что избранное в отношении артиста наказание слишком мягкое. Сторона обвинения подала апелляцию. Однако суд решил оставить в силе прежнее решение, согласно которому Шалоту* придется провести в колонии 5,5 года.

Отец артиста заявил, что результата лучше, чем этот, быть не могло. По словам мужчины, в дальнейшем он и адвокат намерены добиваться улучшения условий содержания заключенного.

«Это не конец еще. Дальше будем работать, добиваться максимально комфортных условий и досрочного освобождения», - добавил», — добавил родственник осужденного исполнителя.

Ранее продюсер Евгений Пригожин прошелся по Шарлоту после вынесения приговора. Он назвал исполнителя отребьем.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов