Отец певца Егора Крида Булаткин задолжал 40 тысяч рублей пензенскому водоканалу

Отец певца Егора Крида задолжал 40 тысяч рублей пензенскому водоканалу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В местном арбитражном суде состоялось заседание, где ответчиком выступил отец Егора Крида, владеющий бизнесом по производству ореховой пасты. Причиной разбирательств стало загрязнение центральной системы водоотведения, в котором виновна фирма Николая Булаткина.

По информации источника, для отца Егора это уже не первый инцидент. В 2024 и 2025 годах с него взыскали долг за воду в размере, превышающем 550 тысяч.

На данный момент Крид не комментировал проблемы родителя.

