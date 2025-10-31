Отец певца Егора Крида Булаткин задолжал 40 тысяч рублей пензенскому водоканалу
Отец певца Егора Крида задолжал 40 тысяч рублей пензенскому водоканалу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В местном арбитражном суде состоялось заседание, где ответчиком выступил отец Егора Крида, владеющий бизнесом по производству ореховой пасты. Причиной разбирательств стало загрязнение центральной системы водоотведения, в котором виновна фирма Николая Булаткина.
По информации источника, для отца Егора это уже не первый инцидент. В 2024 и 2025 годах с него взыскали долг за воду в размере, превышающем 550 тысяч.
На данный момент Крид не комментировал проблемы родителя.
