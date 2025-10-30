Иосиф Пригожин поддержал Егора Крида, которого пытаются отменить. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Общественники и активисты выложили в Сети петицию с просьбой лишить Егора Крида звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан», а также отменить его ближайшие концерты. Свое требование они объяснили наличием в репертуаре певца песен с обсценной лексикой.

По мнению Иосифа Пригожина, отменить Крида вряд ли получится. Тем более, стоит учитывать, что певец не единственный, кто использует в творчестве нецензурную брань.

«Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене», — заявил он.

Музыкальный продюсер добавил, что попытки отменить Крида могут быть связаны с недавним конфликтом певца и Екатерины Мизулиной.

«Я могу лишь предполагать, что это взаимосвязанные истории, потому что спор этот долго гремел и мог иметь последствия для Крида, которые мы сейчас наблюдаем», — рассказал он.

