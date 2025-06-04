Отец перестал звонить детям из-за денег: Саша Зверева рассказала о проблемах с алиментами

Бывшая солистка группы «Демо», а ныне жительница Лос-Анджелеса Саша Зверева, в откровенном интервью Леди Mail рассказала о сложностях воспитания четверых детей от разных мужчин и финансовых трудностях.

Один из бывших партнеров певицы, по ее словам, после расставания не только отказался помогать материально, но и прекратил общение с детьми.

«Из-за чего они очень переживали. После этого я решила: пусть папы детей дают на них столько денег, сколько хотят, главное – не прекращают общаться с ними», — поделилась артистка.

Сейчас содержание детей, включая образование, медицину, аренду жилья и питание, обходится семье в 2,5 миллиона рублей в месяц. Эти расходы она делит с нынешним мужем — юристом Дэном.

Саша призналась, что серьезно относится к деньгам и не тратит их на все подряд. Но она никак не может привыкнуть к тому, что в США принято брать кредиты.

«В Америке принято жить в долг: если у тебя нет кредитов, тебя тут и за человека-то считать никто не будет. Чем больше ты берешь кредитов, тем выше считается твой статус, тем легче тебе дадут в аренду хорошее жилье, тем выше классом отели будут подтверждать тебе бронирование», – рассказала звезда.

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