Отец не Петр Дранга? Агату Муцениеце подозревают в беременности от бывшего Волочковой

Актрису Агату Муцениеце заподозрили в третьей беременности от 59-летнего бизнесмена Сулеймана Керимова – бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой. В Сети по-прежнему не верят в роман звезды «Закрытой школы» с музыкантом Петром Дрангой, несмотря на то, что они уже даже помолвлены. Подробности публикует Telegram-канал «Только никому».

Слухи о беременности Агаты распространились после того, как она вышла в свет в облегающем платье и не скрыла округлившийся живот. Сама актриса информацию пока никак не комментирует, но после того появления на публике предпочитает выбирать более объемные наряды.

Пока Муцениеце продолжает молчать по поводу беременности, в Сети поклонники строят различные теории о ее личной жизни. Так, некоторые фанаты артистки уверены, что она ждет ребенка вовсе не от Петра, за которого собирается выйти замуж, а от бывшего возлюбленного Волочковой.

«Керимов определенно не будет жениться на Агате, а Петр Дранга в этом контрактном союзе снимет все светские и публичные сливки, получит долю пиар-пирога, о котором всегда мечтал», - пишет источник.

Напомним, что Агата воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. Дочь Мия живет с матерью, а сын Тимофей с конца прошлого года находится у отца и не общается с Муцениеце.

Ранее появилась информация, что Петр Дранга поставил Агате Муцениеце условие перед свадьбой.