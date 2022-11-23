Мать Натальи Водяновой объяснила, почему отдала свою дочь в приют

Мать супермодели Натальи Водяновой рассказала всю правду о своей второй дочери.

Лариса Кусакина призналась, что в конце 90-х ее семья сильно бедствовала в Нижнем Новгороде.

Женщине приходилось работать сразу в нескольких местах, а на руках были три дочери: Наташа (будущая топ-модель), Маша (будущая Дженнифер) и Оксана, страдающая ДЦП.

«Жили впроголодь, - поясняет Кусакина, – вот и решили: чтобы спастись от нищеты отдать одну из дочерей в приют. А потом забрать при первой же возможности».

Судьба рассудила иначе. Вскоре Наташа сбежала в Москву и начала свое головокружительное восхождение на модельный Олимп.

А Машу удочерила скромная пара американцев Бёрнс.

Став Дженнифер и повзрослев, девушка в 2022 году прошла тест на ДНК. И сейчас вновь готова стать Машей.