Отец малолетней дочери Татьяны Арнтгольц объяснил ее побег из дома матери

Российская актриса Татьяна Арнтгольц временно не живет с 13-летней дочерью от первого брака. Девочка, как пишут СМИ, сбежала из дома. Отец школьницы, актер Иван Жидков, объяснил ее поступок в беседе с Экспресс газетой.

Новый брак Арнтгольц вызвал восхищение у ее фанатов. Мужем актрисы стал партнер по съемкам сериала «Наживка для ангела» Марк Богатырев. В феврале текущего года их общему ребенку исполнилось два года.

Помимо сына от Богатырева, у знаменитости есть дочь, которую она родила в первом браке от коллеги по сценическому ремеслу Жидкова. После развода девочка жила вместе с матерью. Когда в семье случилось пополнение и появился Марк, школьница решила переехать к отцу.

В беседе с журналистами Жидков заявил, что несовершеннолетняя дочь сама приняла это решение. Пытаясь объяснить поступок девочки, он уточнил, что та сейчас испытывает некоторые трудности в силу переходного возраста.

Судя по всему, школьница чувствует себя прекрасно на новом месте. Она делится секретами с отцом и даже спрашивает у того советы. Кроме того, девочке удалось найти общий язык с избранницей Жидкова. По словам главы семейства, этого стоило ожидать, так как его девушка всего на девять лет старше дочери.

Ранее сообщалось, что актриса Оксана Акиньшина покинула Россию и уехала вместе с детьми в Венецию. Оттуда звезда фильмов и сериалов выкладывает совместные фотографии. Знаменитости приходится нечасто видеть наследников, так как они проживают вместе с отцом в Грузии. После развода пара решила, что воспитанием детей займется глава бывшего семейства.