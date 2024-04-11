Отец Филиппа Киркорова расстался с молодой сиделкой и нашел новую подругу. Об этом сообщает Kp.ru.

91-летний Бедрос Киркоров год назад рассказывал, что счастлив с 43-летней помощницей Олесей. Женщина не только присматривала за отцом поп-исполнителя, но и была его возлюбленной, о чем нескромно рассказывал Филипп Киркоров.

Однако близкие друзья Бедроса рассказали, что он разругался с Олесей еще зимой.

«Молодая подруга круглосуточно дежурила у его кровати, когда Бедрос проходил обследование сердца в больнице. Но минувшей зимой Бедрос с Олесей сильно разругался. Не знаю, что там между ними произошло, но Бедрос попросил Олесю покинуть его квартиру», — рассказал источник.

Впрочем, сидеть в одиночестве Киркорову-старшему долго не пришлось. По словам друга семьи, он уже подыскал новую помощницу — ей 57 лет.

«Она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях», — рассказал источник.

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