«Новый я»: почти лысый Филипп Киркоров поразил фанатов очередным преображением

Певец Филипп Киркоров не прекращает шокировать поклонников переменами во внешности. Практически каждый месяц артист экспериментирует и пробует все новые и новые образы. Один из последних – белоснежные волосы и борода, дополненные голубыми глазами и темными бровями — не совсем понравился фанатам. По всей видимости, поп-артист решил прислушаться к общественному мнению и вновь обратился за помощью к стилисту.

На отдыхе в Греции Филипп решил избавиться от своей светлой шевелюры и отправился в салон. Там его обрили, оставив совсем короткие волосы. После этого практически лысый Киркоров сделал фотографию на фоне живописного пейзажа и объявил: «Новый я».

Очередное преображение певца пришлось по вкусу поклонникам. Они отметили, что новая стрижка сделала его моложе и даже брутальнее. Однако, как и обычно, нашлись и критики, заявившие, что отсутствие волос делает Филиппа похожим на больного человека.