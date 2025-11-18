Отец Евгения Кунгурова рассказал о несостыковках в деле о самоубийстве сына. Об этом стало известно в эфире шоу «Пусть говорят».

В новом интервью родитель певца рассказал о диалоге со следователем, который заметил несостыковки в деле. Якобы травмы Евгения не соответствуют увечьям человека, совершившего суицид. У него были выявлены только ушиб легких и черепно-мозговая травма.

Также родных Евгения смутила обстановка в квартире, где обнаружили тело.

«Я уехал 7 апреля, а трагедия произошла 8 апреля. Никто не курил из нас. Там не могло быть окурков. Значит, кто-то третий был?» — высказался отец умершего.

Напомним, в последний день жизни певец отправил супруге подозрительные сообщения. Испугавшись, она попросила сотрудников правоохранительных органов приехать на его квартиру. Прибывшие на место вызова медики и полицейские обнаружили труп Евгения.

Ранее отец Евгения Кунгурова заявил, что жена изводила певца незадолго до его смерти. Подробности читайте в этой новости.