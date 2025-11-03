Кричала, угрожала бросить и забрать детей: жена изводила Евгения Кунгурова незадолго до его смерти

Отец умершего полтора года назад Евгения Кунгурова раскрыл шокирующую правду о его вдове. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Виктор Кунгуров заявил, что жена издевалась над певцом и манипулировала им незадолго до его смерти.

По словам отца покойного артиста, Ирина Меледина изводила его сына из-за того, что тот по состоянию здоровья не мог работать после перенесенного ковида. Супруга нашла способ успешно манипулировать певцом — она угрожала забрать детей. Однако Евгений Кунгуров стойко терпел все издевательства и продолжать любить жену.

«Когда истерила, она Женю прямо изводила натурально, начинала на него кричать. В последнее время, когда он чувствовал себя плохо, кричала: „Ты должен работать! Если не будешь работать, я тебя брошу! Я увезу детей! Ты их видеть не будешь!“ Зная о том, что он детей обожает, она такие вещи ему говорила», — поделился Виктор Кунгуров.

Заступиться за певца решилась его сестра Юлия, но встретилась с сопротивлением. В результате Ирина Меледина перестала общаться и с ней.

«Это произошло в мае 2023 года после одного телефонного разговора, в котором я настояла на том, что Евгению требуется пауза, потому что он должен реабилитироваться. Он три раза перенес ковид, три раза лежал под аппаратом ИВЛ. <…> На что она мне сказала, что она очень важная персона, у нее карьера и каким образом она будет объяснять, что Кунгуров бросил все здесь в Москве и уехал лечиться на Урал», — рассказала сестра Евгения Кунгурова.

По словам Юлии, она уже два года получает оскорбительные сообщения от женщины, которые та пишет в состоянии алкогольного опьянения. Более того, Ирина Меледина сделала все, чтобы свекор не мог видеться с ее детьми. Виктор Кунгуров утверждает, что в последний раз общался с внуками полтора года назад.

Родные Евгения Кунгурова считают вдову замешанной в его смерти. Отец артиста раскрыл, что сыну стало хуже после посещения психолога-гипнолога, которого ему нашла жена.

Напомним, Евгений Кунгуров ушел из жизни 8 апреля 2024 года — тело певца обнаружили возле дома в Москве, где он проживал. Перед этим артист отправил супруге сообщение о том, что хочет покончить с собой. Известно, что он находился в депрессии и наблюдался у психиатра. По официальной версии, причиной смерти певца стало самоубийство. Ему было 40 лет.

