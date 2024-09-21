Отец Дани Милохина решил продать дом в Анапе: сколько стоит его жилье

Дмитрий Тюленев, приемный отец блогера Дани Милохина, выставил на продажу дом в Анапе, который пытались сжечь недоброжелатели. Жилье стоит 15 млн рублей.

Последние несколько дней семья Тюленева выбирала варианты для переезда. Мужчина отправился с родными в «безопасное место», которое тщательно скрывается, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На данный момент Сергей с детьми живет в гостинице, а жилье хочет сдать в аренду на более долгий срок. Также он продает дом под Анапой площадью в 300 кв. метров, за которое планирует получить 15 млн рублей.

По словам мужчины, они уезжали спонтанно и не собрали больших накоплений. Денег хватит семье на 1−2 месяца, затем нужно будет что-то придумывать. В доме остались кошки и шиншиллы, которых решили не брать с собой.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 сентября неизвестные попытались сжечь дом приемной семьи тиктокера. Они бросили «коктейль Молотова», начался пожар. Утром жильцы нашли записку, в которой Милохина призвали отправить на СВО, а его родных «в ад».

После этого семья блогера решила переехать из Анапы в целях безопасности.