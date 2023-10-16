Отец артиста NILETTO рассказал, помогает ли ему сын деньгами

Певец NILETTO (Данила Прытков) сейчас на пике своей популярности, он собирает стадионы фанатов, выпускает новые хиты. Однако о личной жизни артиста известно мало. Отец Данилы Сергей Прытков впервые приоткрыл завесу тайны и рассказал об отношениях со своим сыном.

Прытков-старший ушел из семьи, когда Данила учился в институте. Несмотря на свой возраст, сын тяжело воспринял разрыв родителей и затаил обиду на отца.

«Не простил меня. Он — семьянин, а я получается нет, раз ушел от его матери к другой женщине», — пояснил мужчина в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Артист долго не понимал, почему отец так поступил и даже не извинился перед своей семьей. Сергей Прытков мотивировал в свою очередь это тем, что у него возникли чувства к другой женщине, с которой он до сих пор живет. У пары даже родился ребенок.

По словам Сергея, сейчас он гордится сыном. Узнав об его успехе, он начал звонить своим знакомым. Также, как оказалось, именно отец оплачивал NILETTO педагогов по вокалу, но он сомневался, что из этого что-то выйдет.

После того, как карьера сына пошла в гору, и он переехал в Москву, их общение резко прекратилось, поскольку в столицу Прыткову-старшему ездить накладно. Но сейчас отношения отца и сына потеплели.

«Его друзья давно знали, что я нормальный мужик. Они говорят: „Да ты что все время на папу наезжаешь? Нормальный папа, ну не получилось у них“. Я же ему объяснял, почему не получилось», — пояснил отец исполнителя, отметив, что сын не понимает его, поскольку не имеет семейного опыта.

Однако артист все же помогает финансово своему отцу. Певец даже предложил ему оставить работу, пообещав «подкидывать денег» к пенсии. Однако Данила не общается со своей девятилетней сестрой. Отец уверен, что всему виной ревность.

Ранее NILETTO призвал брать на свои концерты много бюстгальтеров вместо цветов.