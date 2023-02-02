Отдыхающий в США Филипп Киркоров получил иск в суд на миллион рублей за сатанизм

55-летний Филипп Киркоров вновь попал в скандал. На этот раз возмущены поведением артиста оказались православные активисты во главе с руководителем проекта «Мирный воин» Михаилом Феодориди. Они подали на певца иск в суд на миллион рублей за его выступление с крестом в Кремле. Об этом сообщает Телеграм-канал «Mash».

Напомним, что юбилейный концерт в честь 55-летния певец провел еще в 2022 году. Один из номеров включал огромный крест на сцене, внутри которого была «распята» актриса. Более того, в какой-то момент на песне «Мария Магдалена» Филипп стал взбираться по сооружению и ходить по нему.

После того, как кадры выступления попали в Сеть, многие пользователи стали возмущаться и обвинять Киркорова в богохульстве, сатанизме и глумлении над верующими. С мая 2022 года в столичный следственный комитет поступили сотни жалоб от оскорбленных россиян, и в итоге правоохранителям удалось собрать 19 томов с претензиями к Филиппу. Однако в возбуждении уголовного дела все равно было отказано.

Отметим, что певец неоднократно извинялся перед поклонниками за этот номер, но активисты «Мирного воина» уверены, что искупить свою вину Киркоров сможет только за миллион рублей. Иначе прощения ждать не стоит.

Ранее появилась информация, как Филипп Киркоров отдыхает в США в Майами.