«Отдыхаю с личным пиратом»: звезда Comedy Woman улетела из России

Актриса Наталия Медведева улетела из России в ОАЭ с одним из сыновей. Она призналась в этом в личном микроблоге и поделилась снимком, на котором позировала с наследником.

На фотографии артистка предстала в голубом платье-рубашке и в солнечных очках. Она сидела за столиком в кафе, а напротив нее был сын в летнем полосатом костюме.

«Отдыхаю с личным пиратом. Неделя только с Тимом», – написала звезда.

С 2012 года Медведева состоит в браке с юмористом и экс-капитаном команды КВН «СТЭПиКО» Александром Коптелем. В сентябре 2015 года у супругов родился сын Илья. В октябре 2018 года у пары появился на свет еще один мальчик, которого назвали Тимофеем. В июле 2022 года в семье произошло пополнение, и у пары родилась дочь Луиза.

Недавно звезда высказалась о возможной эмиграции. Медведева заявила, что ей нравится веселить поклонников на русском языке на родине и она не собирается никуда «сваливать».

Напомним, что юмористка начала свою карьеру в КВН в 2003 году. Она выступала за команды «Гламур» в Московской студенческой лиге и «Федор Двинятин», но наибольшую известность приобрела после участия в шоу Comedy Woman. В 2014 году Медведева покинула проект.

Ранее мы писали о том, как у мужа звезды Comedy Woman Наталии Медведевой начались схватки в день ее родов. Чрезмерная близость привела к тому, что мужу артистки стало плохо во время ее вторых родов.