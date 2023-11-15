Отдыхает в одиночестве: Лолита Милявская рассказала, как проводит время в Болгарии

Певица Лолита Милявская рассказала, что владеет дачей в Болгарии. Знаменитость купила недвижимость еще 2006 году и не жалеет о ее приобретении. По словам артистки, подобные объекты в Подмосковье стоят в разы дороже и значительно уступают по качеству.

Милявская поделилась историей про дачу в интервью на YouTube-канале Алла Шишкина / Без воды. По словам исполнительницы, в последняя время она проводит отдых в Болгарии в одиночестве. Но даже когда звезда приезжает одна, то на ее участке трудится мужчина, который подстригает траву и следит за собакой хозяйки.

Находясь вдалеке от родины, Милявская мечтала уменьшить это расстояние путем посадки берез. Однако деревья не прижились в саду Лолиты. Певица рассказала, что не поливала их, ведь в России подобным образом не приходится поступать.

Также отличительной чертой отдыха на даче в Болгарии артистка назвала близость к морю. Кроме того, Милявскую радует, что в ее поселке «нет понтов».

Ранее Лолита дала совет продюсеру Андрею Разину. Звезда считает, что ему больше никогда не следует возвращаться в Россию.