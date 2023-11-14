Лолита назвала Андрея Разина мошенником, не имеющим отношения к шоу-бизнесу

Певица Лолита Милявская рекомендовала уехавшему в США продюсеру Андрею Разину никогда не возвращаться в Россию. Артистка также заявила, что бывший продюсер группы «Ласковый май» является обыкновенным мошенником, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Как призналась Лолита, артисты договорились принять жесткие меры, если Разин попытается вернуться в Россию.

«К стране не приближаться и к моим коллегам тоже, я такого никогда не прощу», – сказала Милявская в шоу Аллы Шишкиной на YouTube.

Исполнительница хита «На Титанике» подчеркнула, что шоу-бизнес – это не всегда дружелюбная среда, и что она не прощает тех, кто обижает коллег.

Ранее Андрей Разин оскорбил певицу Лолиту Милявскую и высказался о ее личной жизни. В частности, он намекнул, что артистка вела распутный образ жизни. Он также напомнил певице о бывшем муже, продюсере Александре Цекало, который якобы сбежал к «хорошей девушке» и сейчас «успокаивает свои нервы» в Майами.