«Хотим официально заявить»: представители Anna Asti ответили на слухи о расставании певицы с мужем

Певица Анна Дзюба, известная под псевдонимом Anna Asti, после произошедшего восемь недель назад скандала с утечкой ее откровенных снимков в Сеть предпочитает не говорить о своей личной жизни. Однако после сообщений о расставании испольницы хита «Царица» с мужем Станиславом Юркиным представители артистки выступили с опровержением.

«Хотим официально заявить: эта информация не соответствует действительности, пара не расставалась», - приводит StarHit слова пресс-службы Анны Asti.

Комментируя исчезновение из аккаунтов певицы совместных фотографий с мужем, ее представители заверили, что с начала сольной карьеры Анна ведет свои страницы в соцсетях исключительно как музыкальную платформу, поэтому там никогда не было совместных фотографий с Юркиным.

«Просим не распространять недостоверную информацию», — попросили в пресс-службе исполнительницы.

Ранее сообщалось, что супруги якобы расстались и с декабря не живут вместе. При этом разводиться они пока не хотят и все еще работают вместе. Более того, о проблемах в их личных отношениях не осведомлены даже родители.