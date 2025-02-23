«Плохое настроение»: пьющий алкоголь в одиночестве Максим Галкин* заставил высказаться Аллу Пугачеву

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) вынужден активно гастролировать, чтобы заработать на жизнь. В личном блоге артист пожаловался на плохое настроение и спровоцировал 75-летнюю жену Аллу Пугачеву на проявление чувств.

48-летний Галкин* опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого предстал с бокалом вина в руке. Растрепанный шоумен сидел в дубленке и рассуждал о жизни.

«Сегодня у нас прохладно. Если у вас плохое настроение, и вы не знаете, что с ним делать, а жить-то надо бодро, правильно? Тогда рекомендую: пойте грузинские песни. Какие знаете. А если к грузинским песням у вас есть красное вино и бокал, то это комбо», - разоткровенничался Максим*.

После этого он исполнил отрывок из песни «Соловей» Отара Рамишвили.

«Всегда пою, когда хочу, чтобы была радость на душе!» - заверил Галкин.

Через некоторое время в комментариях появилась Пугачева. Так как супруги сейчас находятся в разлуке, она решила поддержать его признанием в любви.

«Ты ж мой любимый!» - написала исполнительница хита «Мадам Брошкина».

В ответ Галкин* оставил сообщение из множества смайлов в виде сердца.

Ранее уехавшую из России Аллу Пугачеву заметили в Израиле. Исполнительница хита «Арлекино» попала в неловкую ситуацию из-за незнания иврита. Как рассказал политик Яков Кедми, его супруга недавно стала свидетелем неприятной сцены — Алла Пугачева скандалила с официанткой в ресторане, но никто из персонала не понимал, что она хочет.

*Признан иностранным агентом на территории России