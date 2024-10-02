Отделался легким испугом: с караоке Алексея Чумакова не смогли взыскать почти полмиллиона рублей

Строительная компания подала в суд на караоке-клуб певца Алексея Чумакова. Истец потребовал выплатить ему 429 тысяч 272 рубля, однако суд отказался рассматривать дело.

«Чумакову удалось отделаться легким испугом — суд вернул истцу заявление», - сообщает Telegram-канал «Звездач».

Точная причина конфликта не раскрывается, однако известно, что дело связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам.

Ранее сообщалось, что компания, обратившаяся в суд, занимается инженерными коммуникациями. Ее представители утверждают, что караоке уже два года не может оплатить задолженность по договору в 354 тыс. рублей, поэтому его владелец должен возместить еще 75 тыс. рублей в качестве процентов за доставленные неудобства.

Речь идет о заведении, расположенном в центре Москвы в Лубянском проезде.