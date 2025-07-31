Отдел по борьбе с экономическими преступлениями проверяет Ларису Гузееву

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями проверяет телеведущую Ларису Гузееву после обвинений в мошенничестве с виллами на Бали.

Адвокат Александр Зорин рассказал Super.ru, что в отношении заслуженной артистки проводит проверку столичный Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

По данным издания, сама Гузеева, вероятнее всего, так и не купила виллу, несмотря на заявления в соцсети. Одна из подписчиц связалась с телеведущей, когда стала жертвой обмана. Менеджер Ларисы сказал ей, что артистка ждет окончания строительства, чтобы потом принять решение, нужна ли ей вилла или нет.

Пока звезда воздерживается от каких-либо комментариев.

Напомним, ведущую «Давай поженимся!» подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Она сотрудничала с бизнесменом Сергеем Домогацким, которого россияне обвиняют в обмане, и рекламировала его услуги. По словам адвоката потерпевших, они пытались выйти на связь с телеведущей, однако та их игнорировала. Поэтому было принято решение написать на нее заявление в полицию. Всего к правоохранителям обратились 27 человек.