Адвокат Зорин заявил, что Гузеева не выходила на связь с пострадавшими от аферы

Адвокат Александр Зорин заявил, что Лариса Гузеева не выходила на связь с пострадавшими от аферы с виллами на Бали. Его слова приводит «Абзац».

Лариса Гузеева угодила в скандал: ее подозревают в причастности к афере с виллами на Бали. Она сотрудничала с бизнесменом, обманувшим россиян, и рекламировала его услуги. По словам адвоката, потерпевшие пытались выйти на связь с телеведущей, однако та их игнорировала. Поэтому было принято решение написать на нее заявление в полицию.

«Что касается Гузеевой, то она по-прежнему не выходит на связь. Именно поэтому было принято решение обратиться в полицию и СМИ. Еще в 2021 году они с этим Сергеем Домогацким проводили розыгрыши его домов в России. В какой-то момент подписчики стали жаловаться на обман при розыгрыше, ей пришлось удалить все посты. Однако позднее вновь появилась реклама – уже домов на Бали», — рассказал адвокат.

По словам Александра, бизнесмен знал о проблемах россиян, но использовал манипуляции при общении с ними. Так, например, он говорил, что в случае грубого обращения покупатели получат ключи от дома в последнюю очередь.

«Есть аудиосообщение от Домогацкого, где он говорит, что цена низкая, так как на него только четыре человека работают. Как при таком можно строить десятки вилл? Обманные действия налицо», — резюмировал Зорин.

Ранее блогерша Айза осудила Ларису Гузееву за сотрудничество с Сергеем Домогацким. Подробности читайте в этой новости.