Подала на покупательницу в суд: кто теперь владелец пятикомнатной квартиры Долиной в Хамовниках

Ставшая жертвой мошенников Лариса Долина подала в суд на покупательницу ее элитной квартиры в Хамовниках. Исполнительница хита «Погода в доме» требует признать сделку недействительной.

Долина подала иск 19 августа. В случае удовлетворения иска Долина получит назад недвижимость, но должна будет возместить покупательнице 112 млн рублей, сообщается в картотеке суда.

Но если суд выяснит, что покупательница элитных апартаментов народной артистки знала о мошеннических действиях третьих лиц в отношении звезды, тогда она не получит ни денег, ни квартиры.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, новая собственница квартиры Долиной — мать-одиночка, у которой есть ребенок от бывшего мужа. Женщина работала в московской инженерно-консалтинговой компании.

Две недели назад в квартиру победительницы шоу «Три аккорда» пытались попасть неизвестные люди, назвавшие себя собственниками жилья звезды. Позже выяснилось, что Долина действительно продала квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, а деньги перевела на «безопасный счет». Всего она, по предварительным данным, лишилась 200 млн рублей.

После правоохранители задержали курьера Анжелу Цырульникову, которая забрала деньги у народной артистки и передала их мошенникам. Женщина заявила, что ее использовали «втемную».

Ранее журналист Отар Кушанашвили жестко раскритиковал Ларису Долину за то, что она отдала деньги мошенникам, и назвал ее «идиоткой».