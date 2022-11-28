«Отдалась бы, не задумываясь!»: Леру Кудрявцеву покорил Жан Милимеров

42-летний экс-участник группы «Премьер-министр» Жан Милимеров смог поразить Леру Кудрявцеву в новом выпуске шоу «Суперстар! Возвращение». Темой выступлений в этот раз стал шансон.

Исполнитель выбрал песню Любови Успенской «Еще минута» и исполнил ее, по мнению Маши Распутиной, как Демис Руссос. После номера Лера Кудрявцева осыпала комплиментами певца и сказала, что, если бы мужчина лично ей так спел, она бы «отдалась, не задумываясь».

С оценкой Кудрявцевой согласился и Стас Пьеха, правда, сказал, что слова про «отдаться» звучали смело. Он отметил, что Милимерову больше идут композиции со смыслом, нежели развлекательные. Певец посоветовал в дальнейшем Жану выбирать именно лиричные песни.

Но несмотря на то, что выступление поразило членов жюри, они раскритиковали Милимерова за внешний вид. Он появился на сцене в полуспортивной футболке и бирюзовых брюках. Кудрявцева сказала, что такой образ совершенно не соответствует настроению номера, и Жану нужно было более ответственно подойти к выбору наряда.

Ранее Лера Кудрявцева стала фигуранткой звездного скандала. Она в прямом эфире поругалась с Катей Лель, не оценив ее музыкальный номер. Певица назвала ее неадекватной, после чего телеведущая поспешила ответить артистке.